14.08.2018, 19:20

В Кристийне началась реконструкция городских жилых площадей и создание современного социального жилья


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Tööõnnetus
TööõnnetusFoto: Anni Õnneleid

14 августа в районе Кристийне по адресу Сыпрузе пст, 5 началась реконструкция принадлежащих городу жилых площадей, сообщает Раэпресс.

”Капитальная реконструкция дома по адресу бульвар Сыпрузе, 5 позволит увеличить энергоэффективность здания, продлит его сохранность и улучшит качество внутреннего климата”, — сказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк.

Вице-мэр Тынис Мельдер отметил, что создание современного социального жилья и центров деятельности поможет улучшить качество жизни жильцов. ”В будущем именно приспособление жилищ к потребностям людей позволит, к примеру, пожилым людям дольше обходиться без посторонней помощи в повседневных делах, без необходимости прибегать к услугам домов призрения”, — добавил Мельдер.

Реконструкция дома по адресу бульвар Сыпрузе, 5 пройдет в два этапа. Строительные работы продлятся 15 месяцев и завершатся в последнем квартале 2019 года, работы первого этапа закончат в феврале, второго — в ноябре. В соответствии с проектом, в здании будет 101 жилая площадь, из них 19 двухкомнатных и 82 однокомнатные квартиры, также в здании разместится Кристийнеский центр деятельности. Квартиры и конторские помещения будут обставлены необходимой мебелью и оснащены техникой. Бюджетная стоимость всего проекта — 4 050 000 евро.

Проект реконструкции составлен Acto Consult OÜ под руководством архитектора Ааре Асбер. Работы будут осуществлять специалисты OÜ Nordlin Ehitus, надзор собственника осуществляет инженерное бюро Telora OÜ.

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