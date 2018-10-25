В Кристийне на ремонт дорог и тротуаров было потрачено более четырех миллионов евро



По словам Яануса Рийбе, старейшины района Кристийне, в этом году были проведены крупномасштабные дорожные работы, которые касались пешеходных дорог, проезжей части и парковочных площадок. ”Спасибо Таллиннскому Департаменту коммунального хозяйства за большую и эффективно проделанную работу. Помимо дорожных покрытий, были также приведены в порядок уличное освещение и зелёные зоны”, — пояснил Рийбе.

”Ремонт прошёл во многих местах, если быть точнее, то на улицах: Таммсааре, Тонди, Рахумяе, Нымме, Кянну, Тулика, Тулби, Кеемиа, Мейка, Хайгру, Пирни, Моони, Кулли, Каяка, Тюве, Кяо и Спорди. Ремонт на улице Энергия совсем в скором времени закончится”, — добавил Рийбе.