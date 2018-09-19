В Кристийне будет и дальше проходить вечер танцев для пенсионеров по четвергам

Управа Кристийне продолжает и в этом сезоне проводить вечер танцев для пенсионеров, раз в месяц по четвергам, в 14.00 по адрессу Эндла 59 (Tallinna Puuetega Inimeste Koda).

"Играет живая музыка. Каждый раз выступают разные ансамбли”, призывает принять участие старейшина Кристийне Яанус Рийбе. По словам старейшины на мероприятие приглашены все пенсионеры Кристийне и других районов Таллинна.

Программа:

20.сентября выступает Мати Кярмик

11.октября выступают Реэт Линна и Аре Яама

22.ноября выступает музыкант Меэлис