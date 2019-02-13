В Кристийне бесплатно раздали 8 тонн гранитной крошки для борьбы с гололедом

«Безопасность местных жителей - наш приоритет, поэтому обращаем внимание на безопасность тротуаров во время гололёда. Напоминаю, что свою лепту в борьбу со снегом и гололёдом вносят и владельцы недвижимости, которые обязаны выполнять работу по уходу за тротуаром, прилегающим к их недвижимости. Поэтому, пожалуйста, своевременно реагируйте на погодные условия и поддерживайте безопасность движения. В этом случае управа района Кристийне идёт навстречу местным жителям и помогает поддерживать безопасность движения, бесплатно раздавая гранитную крошку, до 28 февраля», - поясняет старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Управа района Кристийне напоминает, что ответственность за состояние тротуара, прилегающего к недвижимости, несет ее владелец, обеспечение проходимости и контроль за гололёдом должен осуществляться не только утром, но и по мере необходимости в течение дня. На тротуарах Таллинна необходимо использовать гранитную крошку диаметром 2-6 мм. Использование соли запрещено.

Гранитную крошку можно забрать по понедельникам с 15:00 до 18:00 и четвергам с 9:00 до 12:00. Дополнительная информация по тел. 645 7100