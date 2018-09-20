20.09.2018, 15:50

В "Котле культуры" пройдет бесплатная книжная ярмарка: присоединяйтесь к акции и жертвуйте книги!


rus.delfi.ee
EST 17
Raamatupood Riia 5
Raamatupood Riia 5Foto: Argo Ingver

НКО Raamat Rahvale в сотрудничестве с Rahva Raamat проводит бесплатную книжную ярмарку в "Котле культуры" в Таллинне, которая состоится 23-го сентября с 11:00 до 15:00.

Вдобавок к бесплатным книгам на мероприятии вы сможете найти отдельный стенд фонда помощи больным раком Kingitud Elu, где небольшая часть пожертвованных книг будет выставлена на продажу за символическую плату. Все доходы с продажи этих книг пойдут на продление жизни людей больных раком.

”Мы очень рады снова сотрудничать с фондом больных раком Kingitud Elu и помогать собрать дополнительные пожертвования продажей хороших книг. Приглашаю всех людей принести свои хорошие, но уже прочитанные книги на нашу ярмарку, где книги смогли бы начать свою новую жизнь в других руках и, возможно, подарить жизнь нуждающимся в помощи”, — говорит руководитель проекта книжной ярмарки Алина Тубли. ”Волонтеры фонда больных раком также будут предлагать посетителям ярмарки вкусные вафли, которые можно будет получить за пожертвования”.

Более точная информация и расписание ярмарки доступно на странице мероприятия в Facebook.

Дни сбора книг будут проходить в Таллиннском Котле культуры 21 сентября с 16:00 до 20:00 и 22 сентября с 11:00 до 16:00. Также 20 сентября книги можно будет принести в четыре Таллиннских магазина главного спонсора мероприятия Rahva Raamat — в торговых центрах Viru, Rocca al Mare и Mustika, а также на улице Пярну маантеэ.

Все книги будут отсортированы и лучшие будут выставлены на продажу на стенде фонда больных раком Kingitud Elu. Многие издательства Эстонии пожертвуют и совершенно новые книги для стенда фонда больных раком.

Книжную ярмарку помогают организовать: Rahva Raamat AS, Управа района Кесклинн, Управа района Пыхья-Таллинн, Atemix Tööstusautomaatika OÜ, TimeBook.Life, Ресторан Korsten, Armastus ja Hea Toit, Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu, Фотограф Eerik Ülevain, SA Tallinna Lauluväljak, Ragn-Sells AS, Rahvusooper Estonia, Кинотеатр Artis, Издательство Helios, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Alles Klar puhastus OÜ, MV Group, Delfi, Premia и Labora.

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