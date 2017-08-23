В Косово за пророссийскую деятельность задержан эстонский журналист Родион Денисов

Двое граждан Эстонии — Родион Денисов и его супруга Вера — и гражданин Латвии, также журналист, Юрий Алексеев, были задержаны в среду, 23 августа, властями самопровозглашенной республики Косово после того, как они записали интервью с мэром города Партеш, пишет rus.err.ee со ссылкой на косовский телеканал RTVpuls.

Задержание граждан Эстонии и Латвии подтвердил руководитель районной полиции Косово Азиз Шабан: "Полиция задержала иностранцев. Выясняется причина их пребывания в Косово".

Косовский сайт RTKLive сообщает, что иностранцев задержали за пророссийскую деятельность, что они работали против интересов Косово, но в сообщении не указываются конкретно их противозаконные действия.

"Да, нас действительно задержала косовская полиция. Нам сказали, что мы якобы представляем опасность для Косова, так как не так снимаем, не так пишем о республике", - сообщил rus.err.ee находящийся в полицейском участке Денисов, но не стал конкретизировать, что именно, по мнению местных властей, они делали не так, сославшись на то, что он находится в полицейском участке и ему не удобно говорить, однако добавил, что его вместе со спутниками обещали доставить через 2 часа на границу с Сербией: "Надеюсь, что все скоро закончится".

Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило факт задержания в Косово граждан Эстонии, но пока не разглашает их имен.