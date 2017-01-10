В конце года восемь бизнесменов пожертвовали четырем партиям почти 900 000 евро

Ekspress Meedia

Согласно данным Delfi и Eesti Päevaleht, восемь крупных бизнесменов в конце 2016 года пожертвовали четырем партиям Рийгикогу почти 900 000 евро, так как новая коалиция серьезно повысила детские пособия.