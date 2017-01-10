Социал-демократическая партия, Партия реформ, Центристская партия и IRL получили по 28 000 евро от каждого из восьми предпринимателей. Сумма пожертвований общей сложностью составила почти 900 000 евро.
"Причиной послужило то, что эти партии серьезно повысили детские пособия. Как общие, так и для больших семей", — сообщил анонимный источник в понедельник вечером.
Внушительными средствами поддержали парламентские партии Карли Лимбот, Яан Таллинн, Хелдур Меэритс, Маргус Линнамяэ, Айвар Берзин, Прийт Аламяэ, Парвел Пруунсилд и Вахур Волл.