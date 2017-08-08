В конце августа Эстонию посетит президент Германии Штайнмайер

В конце августа президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит страны Балтии с официальным визитом, который начнется 22 августа в Эстонии, сообщает ERR.

В Эстонии Штайнмайер встретится с президентом Керсти Кальюлайд и премьер-министром Юри Ратасом. На следующий день в его повестке — встреча с молодыми лидерами общественного мнения, где будет обсуждаться будущее Европы и связанные с этим ожидания молодежи.

Штайнмайер произнесет речь, в которой он расскажет об исторических отношениях между Эстонией и Германией и их общем будущем.

Не исключено, что в августе посетит Эстонию и канцлер Германии Ангела Меркель, но эта информация пока не подтверждена официально.