08.08.2017, 17:00

В конце августа Эстонию посетит президент Германии Штайнмайер

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rus.delfi.ee
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Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter SteinmeierFoto: VINCENT KESSLER, REUTERS

В конце августа президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит страны Балтии с официальным визитом, который начнется 22 августа в Эстонии, сообщает ERR.

В Эстонии Штайнмайер встретится с президентом Керсти Кальюлайд и премьер-министром Юри Ратасом. На следующий день в его повестке — встреча с молодыми лидерами общественного мнения, где будет обсуждаться будущее Европы и связанные с этим ожидания молодежи.

Штайнмайер произнесет речь, в которой он расскажет об исторических отношениях между Эстонией и Германией и их общем будущем.

Не исключено, что в августе посетит Эстонию и канцлер Германии Ангела Меркель, но эта информация пока не подтверждена официально.

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