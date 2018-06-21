21.06.2018, 10:29

В комиссию по выбору культурной столицы Европы 2024 включат двух человек из Эстонии


rus.delfi.ee
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6RS13DEC10Z03.jpg
6RS13DEC10Z03.jpgFoto: Rene Suurkaev

Министерство культуры представит Европейской комиссии предложение включить в состав экспертной комиссии, выбирающей культурную столицу Европы 2024, Ану Кивило и Микко Фритце. Международная комиссия приступит к работе осенью, когда будет производиться предварительный отбор среди всех городов-кандидатов, сообщает Министерство культуры.

Ану Кивило является исполнительным директором Центра Арво Пярта, Mикко Фритце был членом правления фонда "Таллинн — культурная столица 2011".

"Культурная столица Европы — это не звание, а возможность как для городов, так и для окружающих их регионов выйти на новый культурный уровень. Ану Кивило и Микко Фритце обладают широким опытом организации международного сотрудничества в культурной сфере. Их личный опыт в организации культурной столицы 2011 года помогут обеспечить высокое качество и обоснованность выбора экспертной комиссии", — сказал министр культуры Индрек Саар.

Выбор культурной столицы из числа городов-кандидатов проводит независимая международная экспертная комиссия. Присланных государствами представителей в комиссии должна одобрить Европейская комиссия.

Срок подачи заявок на участие для городов — 1 октября текущего года. Международная комиссия проведет предварительный отбор также осенью этого года, а окончательный выбор должен быть сделан к концу 2019 года. При желании комиссия может лично посетить города, вышедшие в финальный тур.

В Эстонии культурная столица до сих пор выбиралась лишь единожды. Это была столица Таллинн в 2011 году. В числе многих прочих событий тогда проводился молодежный праздник песни и танца "Страна и мир", а в то время, пока Таллинн был культурной столицей, были завершены ангары Летной Гавани.

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