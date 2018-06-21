В комиссию по выбору культурной столицы Европы 2024 включат двух человек из Эстонии

Министерство культуры представит Европейской комиссии предложение включить в состав экспертной комиссии, выбирающей культурную столицу Европы 2024, Ану Кивило и Микко Фритце. Международная комиссия приступит к работе осенью, когда будет производиться предварительный отбор среди всех городов-кандидатов, сообщает Министерство культуры.
Ану Кивило является исполнительным директором Центра Арво Пярта, Mикко Фритце был членом правления фонда "Таллинн — культурная столица 2011".
"Культурная столица Европы — это не звание, а возможность как для городов, так и для окружающих их регионов выйти на новый культурный уровень. Ану Кивило и Микко Фритце обладают широким опытом организации международного сотрудничества в культурной сфере. Их личный опыт в организации культурной столицы 2011 года помогут обеспечить высокое качество и обоснованность выбора экспертной комиссии", — сказал министр культуры Индрек Саар.