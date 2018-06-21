В комиссию по выбору культурной столицы Европы 2024 включат двух человек из Эстонии

Выбор культурной столицы из числа городов-кандидатов проводит независимая международная экспертная комиссия. Присланных государствами представителей в комиссии должна одобрить Европейская комиссия.

Срок подачи заявок на участие для городов — 1 октября текущего года. Международная комиссия проведет предварительный отбор также осенью этого года, а окончательный выбор должен быть сделан к концу 2019 года. При желании комиссия может лично посетить города, вышедшие в финальный тур.

В Эстонии культурная столица до сих пор выбиралась лишь единожды. Это была столица Таллинн в 2011 году. В числе многих прочих событий тогда проводился молодежный праздник песни и танца "Страна и мир", а в то время, пока Таллинн был культурной столицей, были завершены ангары Летной Гавани.