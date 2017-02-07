В клубе ”Импрессум” выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

Тема публичной встречи: ”Язык, литература и культура как основа русской цивилизации”.

Александр Ужанков — заместитель директора Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева, руководитель Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры, профессор НИЯУ МИФИ и Сретенской Духовной семинарии. Действительный член (академик) Академии Российской словесности. Член Бюро Научного совета по изучению и охране культурного и природного наследия РАН. Член Общества исследователей Древней Руси. Член Совета по науке при Министерстве культуры России. Член Союза писателей России. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

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У литературоведа Ужанкова очень интересные и порой нестандартные взгляды на хрестоматийные произведения русской словесности. Он, например, считает, что роман ”Евгений Онегин” — не про любовь. Что главная тема ”Капитанской дочки” — милосердие. Что Достоевского надо читать только после Гоголя. Что ”Ревизор” — это картина Страшного Суда, а ”Герой нашего времени” повествует о десяти заповедях. Самое же прелестное произведение русской литературы, на его взгляд, это роман ”Мастер и Маргарита” Булгакова.

Встреча с Александром Николаевичем Ужанковым состоится 21 февраля 2017 года в конференц-зале гостиницы Euroopa (улица Паади, 5 — район Таллинского пассажирского порта, рядом с Norde Centrum), начало в 18:00.

Вход на мероприятие свободный с обязательной предварительной регистрацией на сайте клуба ”Импрессум”: http://www.impressum-club.eu. Заявки на участие также принимаются по электронной почте: info@impressum-club.eu.

Вопросы гостю можно задать заранее на сайте клуба ”Импрессум” www.impressum-club.eu.