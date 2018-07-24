В "Клубах эстонского языка и культуры" можно пообщаться в неформальной обстановке и улучшить разговорные навыки

Открыта регистрация в "Клубы эстонского языка и культуры", которые в августе 2018 года будут проходить в Таллинне и Маарду, а позднее и в Ида-Вирумаа. Это проект по бесплатному развитию разговорных навыков и знакомству с культурой Эстонии.
Принять участие в деятельности клубов могут люди, имеющие подтвержденную свидетельством категорию В2 или С1, также подходят старые категории kesktase, kõrgtase. Те, кто желает участвовать, должны зарегистрироваться.
Требования к тем, кто регистрируется в клуб, и сама регистрация находятся здесь.