В "Клубах эстонского языка и культуры" можно пообщаться в неформальной обстановке и улучшить разговорные навыки

Открыт​а​ регистрация в "Клубы эстонского языка и культуры", которые​ в августе 2018​ года будут проходить​ в Таллинне​ и Маарду, а позднее и в Ида-Вирумаа. Это проект по бесплатному развитию разговорных навыков и знакомству с культурой Эстонии.

Принять участие в деятельности клубов могут люди, имеющие подтвержденную свидетельством категорию В2 или С1, также подходят старые категории ​kesktase, kõrgtase. Те, кто желает участвовать, должны зарегистрироваться.

Требования к тем, кто регистрируется в клуб, и сама регистрация находятся здесь​.​