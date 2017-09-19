В Клоога во вторник пройдет церемония памяти жертв холокоста

В Эстонии во вторник, 19 сентября, вспоминают жертв массового расстрела и сожжения евреев в лагере Клоога.



В этот день 73 года назад нацистские военные безжалостно расправились с тысячами евреев. Дань памяти невинно пострадавшим от рук нацистов у мемориала в Клоога отдадут спикер Рийгикогу Эйки Нестор, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Эстонии, а также школьники, передают утренние новости ETV+.

Нацистский концлагерь в Клоога действовал во времена Второй мировой войны с 1943 по 1944 годы, передает rus.err.ee.

19 сентября 1944 года в этом месте было убито более двух тысяч евреев, большинство из которых было родом из Вильнюсского и Каунасского регионов Литвы.