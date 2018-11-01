01.11.2018, 19:00

В Клинике ТУ заразились чесоткой 44 работника

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rus.delfi.ee
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Tartu Ülikooli Kliinikumi hoone
Tartu Ülikooli Kliinikumi hooneFoto: Anni Õnneleid

В среду появилось сообщение о вспышке чесотки в здании Клиники Тартуского университета, в четверг состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие член правления клиники Андрес Котсар, директор службы инфекционного контроля Матти Майметс, врач Вивика Адамсон и медсестра Тийна Тедер, передает rus.err.ee.

Матти Майметс сказал, что чесотка началась от одного пациента, который лечился в нескольких отделениях и заразил 44 сотрудника — сотрудникам клиники передалась менее тяжелая типичная форма чесотки: "У нас есть лекарства, все под контролем. Сегодня новых случаев выявлено не было".

Ни один пациент не заболел: "Пациенты не заболели, так как они не соприкасались с этим пациентом. По состоянию на сегодняшний день нет ни одного зараженного пациента".

В данный момент этот пациент изолирован и находится в отдельной комнате в интенсивной терапии: "Пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, направляют в два других отделения. Никто не останется без помощи".

По его словам, ни один из медработников в госпитализации не нуждался и после прохождения лечения они смогли продолжить выполнять свои обязанности — заразились сотрудники по уходу и медсестры, а также один врач.

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