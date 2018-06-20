20.06.2018, 14:10

В Клинике ТУ пациент оказался запертым в кабинете МРТ и в панике звонил спасателям

 (37)
rus.delfi.ee
EST 27
В Клинике ТУ пациент оказался запертым в кабинете МРТ и в панике звонил спасателям
Foto: Anni Õnneleid

Пациент Клиники Тартуского университета остался запертым в кабинете магнитно-резонансной томографии (МРТ) и был вынужден провести там несколько часов.

Оказавшийся в ловушке пациент в панике позвонил в Центр тревоги, по помощь подоспела лишь спустя несколько часов.

По данным Delfi, в связи с инцидентом уволен один из работников. Клиника радиологии инцидент подробно не комментируют.

«Мы заключили с пациентом компромисс, поэтому не располагаем полномочиями давать комментарии третьим сторонам», - сообщили в пресс-службе.

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