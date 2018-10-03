В клинике PetCity Раннамыйза начала работу ветеринарная скорая помощь 24/7

”Ветеринарная клиника PetCity Раннамыйза работает почти два года, за это время мы очень много помогали домашним питомцам, в том числе и круглосуточно. Нередко животные заболевают или несчастные случаи происходят именно ночью или в выходные дни, поэтому мы решили оказывать услугу скорой ветеринарной помощи круглосуточно”, — сказал генеральный директор клиники Pet City др. Юрген Митт.

”Скорая помощь для животных работает в Таллинне по адресу Раннамыйза 8, семь дней в неделю и 24 часа в сутки, в том числе и в государственный праздники”, — сказал Митт. Он также посоветовал сохранить номер ветеринарной скорой помощи 15222, чтобы в случае необходимости не тратить время на его поиски.

Современные операционные ветеринарной клиники адаптированы под нужды экстренной медицины. По словам Митта, современная медицинская техника позволяет при необходимости проводить экстренное оперативное вмешательство. ”В скорую следует обращаться, если у животного наблюдается кровотечение, затруднено дыхание, сильная или непрекращающаяся рвота или понос, отравление или был контакт с химикатами, травма, аллергическая реакция, судороги, камни в мочевом пузыре, раны от укусов других животных”, — перечислил Митт.

При обращении в скорую ветеринарную помощь PetCity желательно иметь с собой паспорт животного. Поскольку по ночам двери клиники закрыты, до прихода на место необходимо позвонить по номеру телефона скорой помощи PetCity 15222.