В Китае впервые приступит к работе представитель эстонской культуры

При Посольстве Эстонии в Пекине начиная с понедельника, 3 апреля, в качестве представителя эстонской культуры приступила к работе Анете Элькен. В ее задачи будет входить развитие культурных связей между Эстонией и Китаем, а также установление контактов между культурными организациями и творческими деятелями Восточной Азии и Эстонии. Также представитель культуры будет способствовать представлению эстонской культуры и развитию экспорта культуры.

Министерство культуры в течение некоторого времени искало подходящего человека, который жил бы и работал в Азии и мог помочь развитию связей Эстонии в области культуры и креативной экономики в восточноазиатском регионе.

По словам канцлера Министерства культуры Пааво Ныгене, задача государств состоит в сведении профессиональных организаторов культурных мероприятий, с целью развития как культурно, так и экономически взаимно полезного сотрудничества. "Культурные отношения Эстонии и Китая за последние три года стали очень активными. Культурные отношения на хорошем уровне помогают открыть двери и другим отраслям, поскольку в правительстве министры являются коллегами и могут поделиться информацией о хороших отношениях и сотрудничестве", — сказал Ныгене.

Посол Эстонии в Китая Мартен Кокк также заявил, что культурное сотрудничество между Эстонией и Китаем за последние годы стало очень тесным. "За последние полгода Китай посетил Камерный хор Эстонской филармонии, Таллиннский камерный оркестр, Эстонский государственный симфонический оркестр (ЭГСО) и Национальный мужской хор. В рамках межгосударственного культурного сотрудничества на стадии подготовки находится концертное турне 2018 года ЭГСО и Национального мужского хора. Для того, чтобы наиболее полно реализовать возникший интерес и потенциал, крайне необходимым и своевременным шагом стало назначение представителя эстонской культуры в Китае", — сказал Кокк.

Анете Элькен будет помогать в подготовке событий, посвященных 100-й годовщине Эстонской Республики, которые будут проводиться в Китае, также она отметила, что именно сейчас идет Год культуры Центральной и Восточной Европы +1, когда Китай совместно со странами Центральной и Восточной Европы организует различные культурные события, форумы и прочие интересные мероприятия. "Для меня важно, чтобы Эстония была как можно больше представлена на этих мероприятиях. Я буду способствовать встречам и сотрудничеству деятелей культуры, чтобы они не беспокоились о языковом барьере или иных препятствиях", — отметила Элькен.

Анете Элькен последние годы жила и работала в Китае, отлично говорит на китайском и английском языках. Она является создателем бренда RuKis, который занимается производством и продажей в Китае ржаного хлеба в небольших объемах, а также координатором программы The Hutong, в рамках которой она организует образовательные и культурные поездки, а также курсы для персонала. Анете Элькен закончила Таллиннскую гимназию Arte с золотой медалью, изучала историю культуры Ближнего Востока и Азии в Таллиннском университете, а также китайский язык и культуру в Институте международного образования Университета Гуанси.