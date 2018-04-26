26.04.2018, 11:20

В Кийза была замечена раненая косуля: вероятно, в регионе действуют браконьеры


rus.delfi.ee
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В Кийза была замечена раненая косуля: вероятно, в регионе действуют браконьеры
MetskitsFoto: Ilmar Saabas

Вчера в деревне Кийза в Харьюмаа была замечена косуля с тремя огнестрельными ранениями, пишет Maaleht.

Поскольку сезон охоты еще не начался, речь идет о браконьерстве.

Прибывший на место по заданию соответствующих ведомств охотник загнал животное в лес. Оператор инфотелефона Инспекции окружающей среды сказал, что животное застрелено не было и убежало в лес.

Для выяснения обстоятельств Союза диких животных просит связаться с ними людей, которые находились на месте и фотографировали животное, по электронной почте info@metsloom.ee или телефону 5632 2200.

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