В Кесклинне раздадут 54 тонны гранитной крошки

”Квартирные товарищества, управдомы и детские сады заказали в январе у управы района Кесклинн 2300 мешков гранитной крошки, каждый из которых весит 30 килограмм. Таким образом отдел городской среды управы раздал 69 тонн гранитной крошки. Однако на этом мы не остановились — уже на следующей неделе 580 квартирных товариществ получат почти 1800 мешков, т.е. еще 54 тонны гранитной крошки”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Из-за большого спроса на гранитную крошку с ее поставкой возникли проблемы, что привело к изменению времени раздачи крошки. Вместо 16 февраля крошку будут раздавать 19 и 20 февраля в следующих местах:

19 февраля 17.30–19.00 на парковке под виадуком Пярнуского шоссе со стороны улицы Койду

19 февраля 19.15–20.30 на парковке около дома по адресу Лийвалайа, 40

20 февраля 17.30–19.00 в Кадриорге на парковке улицы Рохелина аас.

Квартирные товарищества, которые еще не заявили о своем желании получить гранитную крошку, могут сделать это до 12.00 понедельника, 18 февраля, написав на электронную почту henri.jyralu@tallinnlv.ee