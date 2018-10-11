11.10.2018, 19:01

В Кесклинне появятся дополнительные специалисты по защите детей и мобильные молодежные работники


rus.delfi.ee
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Kanuti aed
Kanuti aedFoto: Madis Veltman

Дополнительный бюджет города Таллинна даст управе района Кесклинн возможность взять на работу двух дополнительных специалистов по защите детей. Кроме этого, с нового года в управе появятся два мобильных молодежных работника, сообщает управа.

По словам старейшины района Кесклинн Владимира Света, появление двух дополнительных специалистов в отделе социального обеспечения управы является ответом на возросшую на отдел нагрузку.

”В последнее время появилось множество проблем, как относящихся к сфере защиты детей, так и связанных с противоправным поведением молодежи. Поскольку нагрузка на службу защиты детей постоянно растет, то нам нужно больше специалистов в этой сфере. В трудовые обязанности одного специалиста будет входить помощь детям без родительской заботы и их семьям, правовые вопросы попечительства и т.д. В трудовые обязанности другого специалиста будет входить оценка необходимости помощи ребенку, а также вопросы, связанные с опекой и воспитанием в семье опекунов”, — отметил старейшина района Кесклинн.

Он добавил, что с нового года в управе будут работать два мобильных молодежных работника, в задачу которых будет входить организация превентивной работы, а также общение с молодыми людьми в тех местах, где они обычно собираются (на улице, в парках или торговых центрах). Мобильные молодежные работники будут поддерживать молодых людей, помогать им советами и предлагать им развивающую деятельность, а также помогать предотвращать противоправные действия.

”Защита детей и работа с молодежью являются одними из главных приоритетов управы района Кесклинн. Мы верим, что новые специалисты в сотрудничестве с полицией, образовательными, медицинскими, попечительскими и общественными организациями смогут сделать работу в сфере защиты детей и молодежной работы еще более эффективной и помочь большему количеству детей и молодых людей, нуждающихся в помощи”, — добавил Свет.

Дополнительные специалисты по защите детей появятся в отделе социального обеспечения в начале ноября. Мобильные молодежные работники приступят к работе в новом году.

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