В Кесклинне появятся дополнительные специалисты по защите детей и мобильные молодежные работники

По словам старейшины района Кесклинн Владимира Света, появление двух дополнительных специалистов в отделе социального обеспечения управы является ответом на возросшую на отдел нагрузку.

”В последнее время появилось множество проблем, как относящихся к сфере защиты детей, так и связанных с противоправным поведением молодежи. Поскольку нагрузка на службу защиты детей постоянно растет, то нам нужно больше специалистов в этой сфере. В трудовые обязанности одного специалиста будет входить помощь детям без родительской заботы и их семьям, правовые вопросы попечительства и т.д. В трудовые обязанности другого специалиста будет входить оценка необходимости помощи ребенку, а также вопросы, связанные с опекой и воспитанием в семье опекунов”, — отметил старейшина района Кесклинн.

Он добавил, что с нового года в управе будут работать два мобильных молодежных работника, в задачу которых будет входить организация превентивной работы, а также общение с молодыми людьми в тех местах, где они обычно собираются (на улице, в парках или торговых центрах). Мобильные молодежные работники будут поддерживать молодых людей, помогать им советами и предлагать им развивающую деятельность, а также помогать предотвращать противоправные действия.