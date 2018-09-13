13.09.2018, 21:40

В Кесклинне появились новые площадки для детей и подростков

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rus.delfi.ee
EST
В Кесклинне появились новые площадки для детей и подростков
Pressifoto

На этой неделе в таллиннском районе Кесклинн была полностью обновлена детская площадка, находящаяся в парке Фальги, а около стадиона A. Le Coq Arena появилась небольшая спортивная площадка, сообщает управа Кесклинна.

В популярном среди жителей микрорайона Кассисаба парке Фальги теперь появилось больше возможностей для проведения досуга детей разного возраста, так как находящаяся в парке детская площадка преобразилась — вместо старой песочницы с горкой появился игровой городок ”Пожарное депо”.

”Это небольшой городок, состоящий из горки и шести платформ на разных уровнях. В городке есть пожарный столб, бинокль, рупор, игровое колесо, лестница и стена для лазания. В городке будет интересно детям разного возраста, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Кроме этого, в парке установлены двое качелей, одни из которых сделаны по новому образцу и предназначены для матерей с детьми. Установлена новая, безопасная песочница с резиновыми бортиками, а также обновлены деревянные бортики у большой песочницы”.

Дети постарше и подростки, а также все любители спорта могут теперь заниматься на спортивной площадке, перенесенной с пляжа около памятника Русалка к стадиону A. Le Coq Arena.

”Для определения нового места спортивной площадки мы организовали опрос в Facebook. Большинство участников опроса высказались за то, чтобы спортивная площадка была перенесена к стадиону A. Le Coq Arena на улицу Кауба. Сейчас площадка открыта и ждет как любителей спорта, так и семьи с детьми. Стоит подчеркнуть, что перенос спортивной площадки связан со строительством улицы Рейди и поэтому в будущем после завершения строительства около памятника Русалка вновь появится возможность заниматься спортом”, — отметил старейшина района Кесклинн.

Tallinn Hockey weekend
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