В Кесклинне появились новые площадки для детей и подростков

В популярном среди жителей микрорайона Кассисаба парке Фальги теперь появилось больше возможностей для проведения досуга детей разного возраста, так как находящаяся в парке детская площадка преобразилась — вместо старой песочницы с горкой появился игровой городок ”Пожарное депо”.

”Это небольшой городок, состоящий из горки и шести платформ на разных уровнях. В городке есть пожарный столб, бинокль, рупор, игровое колесо, лестница и стена для лазания. В городке будет интересно детям разного возраста, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Кроме этого, в парке установлены двое качелей, одни из которых сделаны по новому образцу и предназначены для матерей с детьми. Установлена новая, безопасная песочница с резиновыми бортиками, а также обновлены деревянные бортики у большой песочницы”.

Дети постарше и подростки, а также все любители спорта могут теперь заниматься на спортивной площадке, перенесенной с пляжа около памятника Русалка к стадиону A. Le Coq Arena.