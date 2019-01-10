В Кесклинне откроют стенд, посвященный Большой Хоральной синагоге

Сегодня в 13:00 Управа района Кесклинн совместно с Еврейской общиной Эстонии откроет на углу бульвара Рявала и улицы Кивисилла информационный стенд, посвященный Большой Хоральной синагоге, которая находилась неподалеку, сообщает районная управа.
«Еврейская община столетиями играла важную роль в истории Таллинна, и мы считаем важным, чтобы место, на котором стояла Большая Хоральная синагога, было обозначено в городском пространстве. Осмелюсь утверждать, что это маленький, но очень важный шаг для примирения со сложной историей прошлого века. Этот шаг также поможет сохранить память о том, как выглядел наш родной город, когда была создана Эстонская Республика», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Управа района Кесклинн благодарит за сотрудничество Еврейскую общину Эстонии, ее руководителя Аллу Якобсон, исполнительного директора Вадима Рывлина и члена общины, депутата Таллиннского горсобрания Александра Зданкевича.
В открытии таблички примет участие главный раввин Эстонии Шмуэль Кот. Краткий экскурс в историю места проведет краевед и журналист Йосеф Кац. В воскресенье, 13 января, в 13:00 все заинтересованные смогут принять участие в экскурсиях по кварталу Маакри на эстонском и русском языках. Сбор на экскурсию пройдет около стенда.
Большая Хоральная синагога с 1885 по 1947 год находилась на углу нынешнего бульвара Рявала и улицы Лайкмаа. Здание в стиле неоромантизма было построено по проекту Николая Тамма старшего и имитировало здание синагоги в Вене.
Во время Второй мировой войны немецкие оккупационные власти превратили синагогу в склад. Синагога сгорела во время бомбардировки Таллинна 9 марта 1944 года советской авиацией. Руины здания были полностью снесены в 1947 году.
Открытие стенда пройдет в рамках проекта Управы района Кесклинн, посвященного памятникам архитектуры, которые украшали городское пространство в прошлом, но к сегодняшнему дню исчезли. Первый такой стенд был открыт в декабре прошлого года на углу улиц Койду и Луйзе и был посвящен дому, в котором родилась Марие Ундер. Второй стенд, посвященный Таллиннской Введенской церкви подворья Пюхтицкого Успенского монастыря, был открыт в прошлую субботу.