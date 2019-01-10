В Кесклинне откроют стенд, посвященный Большой Хоральной синагоге

«Еврейская община столетиями играла важную роль в истории Таллинна, и мы считаем важным, чтобы место, на котором стояла Большая Хоральная синагога, было обозначено в городском пространстве. Осмелюсь утверждать, что это маленький, но очень важный шаг для примирения со сложной историей прошлого века. Этот шаг также поможет сохранить память о том, как выглядел наш родной город, когда была создана Эстонская Республика», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн благодарит за сотрудничество Еврейскую общину Эстонии, ее руководителя Аллу Якобсон, исполнительного директора Вадима Рывлина и члена общины, депутата Таллиннского горсобрания Александра Зданкевича.

В открытии таблички примет участие главный раввин Эстонии Шмуэль Кот. Краткий экскурс в историю места проведет краевед и журналист Йосеф Кац. В воскресенье, 13 января, в 13:00 все заинтересованные смогут принять участие в экскурсиях по кварталу Маакри на эстонском и русском языках. Сбор на экскурсию пройдет около стенда.