В Кесклинне осенью откроется новый дневной центр для страдающих деменцией

Управа района Кесклинн и OÜ Vanalinna Ehitus подписали договор, на основании которого к первому октябрю этого года помещения по адресу Рауа, 1 будут реконструированы под новый дневной центр для людей с деменцией, сообщает Управа Кесклинна.

Новый центр будет работать как филиал социального центра района Кесклинн. В помещениях свыше 300 квадратных метров разместятся современные помещения и комнаты для отдыха, а также рабочие кабинеты для работников по уходу на дому.

"Существует большая потребность в таких услугах и данная тенденция растет на ряду с увеличением продолжительности жизни эстонского народа, — прокомментировал старейшина района Кесклинн Таави Пукк, — на сегодняшний день наши возможности в предоставлении таких услуг в социальном центре Кесклинн, который находится на улице Лиивалайа, ограничены. Но уже скоро сможем предоставить людям полноценные и современные условия."

Пукк сказал, что уход за пожилыми людьми во многих семьях — ежедневный труд. "В более тяжелых случаях для многих родственников это означает, что они не могут работать на полную занятость или же вообще не могут позволить себе ходить на работу. Это тяжело как для родственников, так и для самих пожилых людей. Именно для помощи таким семьям работают центры по дневному уходу за пожилыми людьми. Такие центры помогают достойно проводить свою старость, и мне очень приятно, что управа района Кесклинн данной инвестицией сможет помочь многим семьям".

По результатам конкурса победителем стала фирма OÜ Vanalinna Ehitus, которая обещает подготовить новый филиал социального центра уже к октябрю этого года. "Архитекторы фирмы Tito Arhitektid OÜ составили достойный проект, на основании которого мы сможем приступить к работе точно в срок и не выходя за рамки бюджета, — сказал член правления строительной фирмы Кайдур Карба. — У нас уже есть положительный опыт работы с управой района Кесклинн, и кажется, что на сегодняшний момент управа довольна результатами нашей работы".

По результатам конкурса, проведенного управой района Кесклинн, стоимость работ будет составлять свыше 185 000 евро ( вместе с подоходным налогом), вместе же с оборудованием и меблировкой инвестиция будет составлять свыше 200 000 евро. Строительство в полном объеме финансируется из Таллиннского городского бюджета.

Всего на территории Эстонии живет 15 000-17 000 пожилых людей, страдающих от деменции, точной цифры назвать нельзя, так как деменция еще до конца не изучена. Деменция встречается у 5-6% людей за 65 лет и у 30% старше 90 лет.