17.10.2018, 17:59

В Кесклинне идет подготовка к украшению дворов к Рождеству

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rus.delfi.ee
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Niguliste kiriku jõulupuu
Niguliste kiriku jõulupuuFoto: Madis Veltman

Управа района Кесклинн призывает квартирные товарищества, общественные объединения и обычных жителей отправлять свои предложения и идеи по украшению дворов центра города к рождественским праздникам.

”Несмотря на то, что сейчас еще только середина октября, уже нужно думать о том, как мог бы выглядеть центр Таллинна в Рождество. Старый город и основные магистрали украшаются каждый год, но и во дворах могло бы быть больше рождественских украшений. Поэтому мы обратились к жителям района с призывом: если вы заметили какое-либо дерево, здание или двор, которые могли бы быть украшены к Рождеству, сообщите об этом управе”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Из всех поступивших идей управа района выберет лучшие и наиболее подходящие для городского пейзажа, чтобы создать рождественское настроение для как можно большего числа людей. Поэтому, прежде всего, будут рассматриваться открытые и заметные в городском пространстве места.

Управа ждет идеи по адресу ул. Нунне, 18 или по электронному адресу kylly.annus@tallinnlv.ee не позднее 1 ноября.

Кроме этого, продолжаются поиски рождественской ели, которая будет установлена на Ратушной площади к 8 ноября.

Tallinn Hockey weekend
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