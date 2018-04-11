В Кесклиннаской русской гимназии открыта лаборатория мехатроники-роботики

В Таллинской Кесклиннаской гимназии (ул. Крейцвальда, 25) открывается отвечающая духу времени лаборатория мехатроники-роботики — студия Makeblock MakerSpace.

Makeblock MakerSpace — это целостная механотроническая, роботическая и микроэлектронная платформа, которую можно комплектовать саму по себе или в комбинации с другими роботическими комплектами Makeblock, что расширяет границы возраста пользователей. Лаборатория призвана пробуждать в детях интерес к технике и технологии, связанным с ними наукам и жизненным проблемам. Проект позволяет теснее сотрудничать учителям естественных и точных наук, обмениваться опытом, сообщает Раэпресс.

Кесклиннаская русская гимназия, как отметил заведующий общим отделом Таллиннского департамента здравоохранения Райнер Раннала, уже многие годы эффективно работает с учениками в области информационных технологий, там есть и энтузиасты среди преподавателей, поэтому создание именно в этой школе такого рода лаборатории — вполне закономерно.

Согласно реализуемому департаментом проекту, инновационные лаборатории создаются в восьми учебных заведениях столицы. В их числе еще детские сады "Куллатера" и "Лийкури", 21-я школа, 53-я школа, Лиллекюлаская гимназия, Пельгулиннаская гимназия, Сюдалиннаская школа. Уже открыты пять лабораторий.