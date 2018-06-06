В Кейла построят новый детский сад стоимостью 3,2 млн евро

Город Кейла в июле начнет строительство здания современного детского сада, которое будет возведено взамен старого амортизированного здания. В новых помещениях будет достаточно места для 200 детей и 30 преподавателей. Размер инвестиций достигает 3,2 миллиона евро.
По словам мэра Кейла Энно Фелса, строительство нового детского сада необходимо для растущего города. ”Старое здание детского сада ”Мики” амортизировано и не отвечает сегодняшним требованиям. В этой ситуации более нет смысла в реконструкции, поскольку невозможно разумными вложениями выполнить требования по пожарной безопасности и низким энергозатратам. Новое здание для детского сада необходимо, так как город растет. Кейла — это прекрасное место для семей. Здесь все находится в шаговой доступности, а транспортная связь со столицей очень хорошая и поэтому многие молодые семьи выбирают своим городом именно Кейла”, — сказал мэр.