06.06.2018, 12:59

В Кейла построят новый детский сад стоимостью 3,2 млн евро

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rus.delfi.ee
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В Кейла построят новый детский сад стоимостью 3,2 млн евро
Pressifoto

Город Кейла в июле начнет строительство здания современного детского сада, которое будет возведено взамен старого амортизированного здания. В новых помещениях будет достаточно места для 200 детей и 30 преподавателей. Размер инвестиций достигает 3,2 миллиона евро.

По словам мэра Кейла Энно Фелса, строительство нового детского сада необходимо для растущего города. ”Старое здание детского сада ”Мики” амортизировано и не отвечает сегодняшним требованиям. В этой ситуации более нет смысла в реконструкции, поскольку невозможно разумными вложениями выполнить требования по пожарной безопасности и низким энергозатратам. Новое здание для детского сада необходимо, так как город растет. Кейла — это прекрасное место для семей. Здесь все находится в шаговой доступности, а транспортная связь со столицей очень хорошая и поэтому многие молодые семьи выбирают своим городом именно Кейла”, — сказал мэр.

Как отмечает вице-мэр Тимо Суслов, новое здание будет иметь свое ”лицо” и специально спроектировано для зоны городской ценностной застройки. ”В этом регионе повышенные требования к внешнему виду домов и поэтому тщательно продуман выбор строительных материалов для отделки нового детского сада. Например, экраны солнцезащиты, стены здания, выходящие из кровельной конструкции и использование кровельного материала в отделке внешних стен” — рассказывает Суслов об особенностях нового здания. Он добавляет, что для всей территории детского сада запланировано новое озеленение, чтобы выполнялась важная функция обучения детей во дворе детского сада.

Здание детского сада спроектировано архитектором Вильве Енно из Esplan OÜ. Договор на возведение здания был заключен с предприятием Haart Ehitus, и первым в череде работ станет снос старого строения. Строительство нового здания начнется в середине июля.

”Мики” — самый старый детский сад в Кейла — он отметил в мае свое 72-летие. В этом детском саду сделан акцент на изучение природоведения, а также взято направление по изучению изобразительного искусства. ”Мики” также входит в сеть детских садов, продвигающих идеи здоровья.

В Кейла три детских сада, из них один — частный, всего в детских садах обучаются около 700 детей.

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