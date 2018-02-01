В Кейла планируют объединить русскую и эстонскую школы. Некоторые родители считают это антигуманной ликвидацией

В редакцию Delfi обратилась член попечительского совета Кейлаской общей гимназии Оксана Пост. Она утверждает, что местные власти собираются ликвидировать единственную русскую школу в городе. Мэрия же опровергает эту информацию: речь идет о возможном объединении русской и эстонской школ в стенах последней при полном сохранении нынешнего педсостава. Окончательное решение еще не принято.

„19 января 2018 года городское собрание Кейла приняло решение о ликвидации единственной русской школы в городе — Кейлаской общей гимназии. Русские дети будут вынуждены пойти в эстонскую школу. Это решение вызвало протест у родителей учеников”, — пишет Оксана Пост.

По ее словам, попечительский совет считает решение о ликвидации Кейлаской общей гимназии необоснованным и антигуманным. ”Школа полностью укомплектована и показывает прекрасные результаты. Планов и стратегии сохранения русского образования в рамках объединенной гимназии нет. У эстонской гимназии также нет ресурсов на адаптацию русских детей в их гимназии. Правящая в городе Партия реформ руководствуется материальным интересом — отобрать здание школы у русских детей, а не общей пользой для жителей города”, — уверена автор письма.

31 января 2018 года, по словам Пост, попечительский совет Кейлаской общей гимназии обратился с письмом к министру образования и науки Майлис Репс с просьбой о помощи.

Горуправа — о возможном объединении

По словам пресс-секретаря горуправы города Кейла Вальдура Вахта, Оксана Пост в своем письме ошибается.

”Кейлаская горуправа не принимала решения о ликвидации Кейлаской общей гимназии. У мэрии нет такого права. 19 января 2018 года Кейлаская горуправа обсуждала возможность и целесообразность объединения Кейлаской общей гимназии и Кейлаской школы”, — прокомментировал ситуацию Вахт.

Также, по его словам, ни разу не шло речи о прекращении образования на русском языке на уровне основной школы в городе Кейла. ”Речь шла о сохранении русскоязычного обучения в нынешних помещениях Кейлаской школы с нынешним педсоставом”, — уточнил пресс-секретарь и добавил, что у всех кейласких учеников останется возможность продолжить получение основного образования на русском языке.

Также, по его словам, для ознакомления с идеей городские чиновники провели встречу с коллективом Кейлаской общей гимназии, в ближайшее время в планах — встречи с попечительским советом школы. Мэр города попросил администрацию провести собрание родителей учеников школы, чтобы обсудить возможное объединение.

31 января Delfi обратился за комментариями к директору Кейлаской Общей гимназии, а также в Министерство образования и науки. К настоящему моменту мы ответа не получили. Комментарии будут опубликованы, как только поступят в редакцию.