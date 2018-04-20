В Кейла 11-летний мальчик спас жизнь маленькой девочке

В социальных сетях распространяется пост благодарности от матери девочки, которую вчера вечером в Кейла спас 11-летний мальчик.

”Мы с двумя детьми гуляли на площадке на улице Парги и уже собирались идти домой. Трехлетняя дочь ехала впереди, а я с младшим ребенком и собакой шла сзади. Дочь сильно разогналась, она уже не слышала и не слушала моих просьб остановиться и уже на всей скорости летела в сторону дороги. Поскольку движение было интенсивным, я стала сильно переживать и звать ребенка, но она не реагировала. К счастью, один проходивший мимо мальчик понял, что ситуация серьезная, и остановил велосипед. Он задержал девочку, пока я не подошла”, — написала женщина.

Женщина поблагодарила мальчика, но была настолько шокирована инцидентом, что не догадалась спросить ни его имени, ни контактных данных, а позже обратилась к пользователям соцсетей, чтобы иметь возможность лично еще раз поблагодарить как мальчика, так и его родителей.

После публикации статьи Delfi связался сам мальчик и его брат. 11-летний герой учится и живет в Кейла. ”Вчера он рассказал о случившемся семье, но никто на это особенного внимания не обратил”,- смеется его брат.