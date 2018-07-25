В каждом уездном центре Эстонии появится центр здоровья

Второй этап конкурса на создание центров здоровья был ориентирован на до сих пор незатронутые Выру, Йыгева и Кярдла, а также Лоо, Кейла и Маарду, Кунда и Винни, Вяндра, Синди, Пайкузе и Килинги-Нымме и Орисааре на Сааремаа.

В качестве нововведения можно было представить ходатайство для строительства уездного центра здоровья в Вильянди, где министерство социальных дел и принадлежащая государству Вильяндиская больница проводят локальный пилотный проект интеграции услуг здравоохранения и социальных услуг. Цель — выстроить рациональную инфраструктуру, поддерживающую инновационную модель функционирования, где станут плотно сотрудничать семейные врачи с расширенными командами, общая больница и организации, оказывающие социальные услуги.

Предложения по решению о том, на какие проекты выделять средства, сделает комиссия, куда входят три представителя министерства социальных дел, один представитель Департамента здоровья, один от Таллиннской высшей школы здравоохранения, один от Тартуской высшей школы здравоохранения, один от медицинского факультета Тартуского университета и два представителя министерства финансов. Комиссия соберется в течение 60 дней и министерство представит правительству на утверждение программу инвестиций в течение 90 дней. Затем министерство финансов в течение 25 рабочих дней с момента утверждения программы примет решения о финансировании.

В завершившемся конкурсе на поддержку создания центров здоровья ходатайствовали в общей сложности о 21,1 миллионе евро.

С 9 апреля по 23 июля 2018 г. ходатайства могли представлять местные самоуправления, больницы больничной сети, семейные врачи и врачи-специалисты, которые работают вместе с семейными врачами на одной инфраструктуре уже сегодня.

Также, весной была открыта возможность ходатайствовать об увеличении сумм, назначенных поддержанным в рамках первого конкурса проектам. В связи с подорожанием строительства 17 центров здоровья ходатайствовало об увеличении выделенных средств в объеме до 10%, из которых восемь получили от министерства финансов новые решения и остальные еще находятся на рассмотрении. Об увеличении суммы поддержки для уже утвержденной программы инвестиций расположенного вне Таллинна центра здоровья первичного уровня также можно ходатайствовать в случае, если добавится семейный врач со своей практикой.

Об увеличении выделенных в рамках первого конкурса средств можно ходатайствовать до того, как закончатся средства в бюджете, то есть и после 23 июля.

Создание центров здоровья финансируется из Европейского фонда регионального развития.