25.07.2018, 11:20

В каждом уездном центре Эстонии появится центр здоровья

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Külmaravi Madgaleena haigla Hea Tervise keskuses
Külmaravi Madgaleena haigla Hea Tervise keskusesFoto: Rauno Volmar

Всего на завершившийся 23 июля конкурс по созданию центров здоровья первичного уровня было представлено шесть ходатайств: для создания центров здоровья первичного уровня в Выру, Йыгева, Кярдла, Кейла и Маарду, а также для создания уездного центра здоровья в Вильянди. Таким образом, в рамках двух этапов конкурса охвачены все уездные центры.

”Если в рамках первого конкурса вместо запланированных 35 центров здоровья было поддержано целых 55 проектов и большая часть Эстонии была охвачена, то на сегодняшний день можем сказать, что если все проекты окажутся успешными, то у нас вскоре появятся центры здоровья во всех уездных центрах”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут. ”Роль здравоохранения первичного уровня становится все важнее, и я рада, что во всех уездных центрах будет действовать современный центр здоровья, который предложит пациентам широкий выбор услуг здравоохранения”.

В новых центрах здоровья в добавок к семейному врачу и сестре станут работать физиотерапевт, домашняя медсестра, акушерка и другие специалисты в соответствии с локальной необходимостью.

Второй этап конкурса на создание центров здоровья был ориентирован на до сих пор незатронутые Выру, Йыгева и Кярдла, а также Лоо, Кейла и Маарду, Кунда и Винни, Вяндра, Синди, Пайкузе и Килинги-Нымме и Орисааре на Сааремаа.

В качестве нововведения можно было представить ходатайство для строительства уездного центра здоровья в Вильянди, где министерство социальных дел и принадлежащая государству Вильяндиская больница проводят локальный пилотный проект интеграции услуг здравоохранения и социальных услуг. Цель — выстроить рациональную инфраструктуру, поддерживающую инновационную модель функционирования, где станут плотно сотрудничать семейные врачи с расширенными командами, общая больница и организации, оказывающие социальные услуги.

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Предложения по решению о том, на какие проекты выделять средства, сделает комиссия, куда входят три представителя министерства социальных дел, один представитель Департамента здоровья, один от Таллиннской высшей школы здравоохранения, один от Тартуской высшей школы здравоохранения, один от медицинского факультета Тартуского университета и два представителя министерства финансов. Комиссия соберется в течение 60 дней и министерство представит правительству на утверждение программу инвестиций в течение 90 дней. Затем министерство финансов в течение 25 рабочих дней с момента утверждения программы примет решения о финансировании.

В завершившемся конкурсе на поддержку создания центров здоровья ходатайствовали в общей сложности о 21,1 миллионе евро.

С 9 апреля по 23 июля 2018 г. ходатайства могли представлять местные самоуправления, больницы больничной сети, семейные врачи и врачи-специалисты, которые работают вместе с семейными врачами на одной инфраструктуре уже сегодня.

Также, весной была открыта возможность ходатайствовать об увеличении сумм, назначенных поддержанным в рамках первого конкурса проектам. В связи с подорожанием строительства 17 центров здоровья ходатайствовало об увеличении выделенных средств в объеме до 10%, из которых восемь получили от министерства финансов новые решения и остальные еще находятся на рассмотрении. Об увеличении суммы поддержки для уже утвержденной программы инвестиций расположенного вне Таллинна центра здоровья первичного уровня также можно ходатайствовать в случае, если добавится семейный врач со своей практикой.

Об увеличении выделенных в рамках первого конкурса средств можно ходатайствовать до того, как закончатся средства в бюджете, то есть и после 23 июля.

Создание центров здоровья финансируется из Европейского фонда регионального развития.

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