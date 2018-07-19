19.07.2018, 19:10

В Калининграде по подозрению в госизмене задержана эксперт по странам Балтии

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В Калининграде по подозрению в госизмене задержана эксперт по странам Балтии
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Жительницу Калининграда Антонину Зимину задержали и арестовали по подозрению в государственной измене (статья 275 УК РФ). Об этом Дождю рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов, обнаруживший ее накануне в СИЗО ”Лефортово”.

Зимину задержала несколько дней назад (когда точно, неизвестно) в Калининграде группа захвата ФСБ. Затем ее доставили в Москву на самолете. Что именно вменяется Зиминой, также неизвестно.

По словам Ионова, арестованная содержится в одиночной камере и ”находится в подавленном состоянии”. ”Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт”, — рассказал правозащитник.

До 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде, следует из данных ”СПАРК-Интерфакс”. Основным видом деятельности НКО указана организация конференций и выставок.

Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец. Еще Зимина — независимый эксперт и член Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова (создан распоряжением президента Дмитрия Медведева в 2010 году), говорится на сайте организации. Среди ее профессиональных интересов там указана политика стран Балтии в отношении России и ”идентичность политической элиты Латвии”.

Заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Роман Гришенин сказал Дождю, что узнал об аресте Зиминой из СМИ. Он отметил, что она ”достаточно известный” в Калининграде политолог и не раз участвовала в мероприятиях фонда. ”Для нас это полная неожиданность.

Надеемся, что ее задержание — недоразумение. Уверены, что правоохранительные органы проведут полное и беспристрастное расследование по данному вопросу”, — добавил Гришенин. В 2017 году по статье о госизмене в России осудили четырех человек.

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