В Калининграде по подозрению в госизмене задержана эксперт по странам Балтии

Жительницу Калининграда Антонину Зимину задержали и арестовали по подозрению в государственной измене (статья 275 УК РФ). Об этом Дождю рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов, обнаруживший ее накануне в СИЗО ”Лефортово”.

Зимину задержала несколько дней назад (когда точно, неизвестно) в Калининграде группа захвата ФСБ. Затем ее доставили в Москву на самолете. Что именно вменяется Зиминой, также неизвестно.

По словам Ионова, арестованная содержится в одиночной камере и ”находится в подавленном состоянии”. ”Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт”, — рассказал правозащитник.

До 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде, следует из данных ”СПАРК-Интерфакс”. Основным видом деятельности НКО указана организация конференций и выставок.