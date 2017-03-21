В Какумяэ будет открыт новый детский сад

Сегодня был торжественно заложен краеугольный камень нового детского сада в столичном районе Хааберсти — в Какумяэ, на улице Веэризе, 1.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул на церемонии закладки камня, что Таллинн неуклонно реализует программу создания мест в детских садах с тем, чтобы был полностью удовлетворен спрос на них, причем во всех районах города, сообщает Раэпресс.

Уже сейчас в дошкольных детских учреждениях столицы более 300 свободных мест, но в некоторых районах , особенно развивающихся, ощущается их нехватка. В Хааберсти же все детские сады построены почти 40 лет назад в Вяйке-Ыйсмяэ. Уже нынешней осенью 132 ребенка из Какумяэ смогут пойти в новый детский сад рядом с домом.

Всего в детсаду будет до 140 мест, разделенных на шесть групп. Стоимость его строительства, без учета кухонного и другого вспомогательного оборудования, составит почти 2,3 миллиона евро. Все средства будут взяты из городского бюджета.