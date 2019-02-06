В Кадриорге пройдет праздник снежных скульптур и фестиваль огневого искусства

На лепку можно зарегистрироваться по электронной почте lumememmed@kadriorupark.ee. Регистрация необходима, поскольку снежные глыбы заготавливаются в ограниченном количестве.

Конкурс фестиваля огненных представлений с участием мастеров из-за рубежа, проводимый уже седьмой год, носит название "Место встречи изменить нельзя".

Соревнования будут проходить по трем категориям: сольное выступление для определения лучшего Огневого артиста мира в 2019 году; групповое — для выявления лучшей труппы в этом виде искусства и импровизированное выступление, определяющее Короля импровизации.

Главный организатор фестиваля — Союз огневых артистов Эстонии.