В Кадриорге пройдет праздник снежных скульптур и фестиваль огневого искусства

В субботу, 9 февраля, в 16 часов в парке Кадриорг откроется скульптурная мастерская по лепке снежных баб, а в 17 часов на концертной площадке — фестиваль огневых представлений.
На лепку можно зарегистрироваться по электронной почте lumememmed@kadriorupark.ee. Регистрация необходима, поскольку снежные глыбы заготавливаются в ограниченном количестве.
Конкурс фестиваля огненных представлений с участием мастеров из-за рубежа, проводимый уже седьмой год, носит название "Место встречи изменить нельзя".
Соревнования будут проходить по трем категориям: сольное выступление для определения лучшего Огневого артиста мира в 2019 году; групповое — для выявления лучшей труппы в этом виде искусства и импровизированное выступление, определяющее Короля импровизации.
Главный организатор фестиваля — Союз огневых артистов Эстонии.