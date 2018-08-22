В Кадриорге обвалилось здание. Департамент пока не знает, что с ним делать

Плачевное состояние здания, которое спроектировал архитектор Эуген Хаберманн, хорошо заметно прохожим на улице. Разрисованное граффити здание с разбитыми стеклами по адресу Нарвское шоссе, 96 неоднократно горело, а теперь у него частично обвалились крыша и второй этаж, передает rus.err.ee.

Владелец построенного в начале 20-го века дома — Яна Тоол, в интернете остались просроченные объявления, где за одно евро здание предлагают взять в аренду в качестве проекта развития.

В феврале этого года OÜ Brem Kinnisvarahooldus подала в департамент ходатайство, согласно которому желает расширить здание на 33%, а большую часть первоначального здания снести так, чтобы осталась только часть подвала, однако департамент отклонил ходатайство, поскольку при таком раскладе необходимо подавать ходатайство о возведении нового здания, а не о расширении старого.

"Проект восстановления, реставрации и перестройки здания по адресу Нарвское шоссе, 96 находится на стадии производства. Производство еще не закончено. Окончательное решение будет принято по окончании производства", — сказала руководитель строительного отдела городского планирования Хельви Корк.