11.01.2019, 19:00

В Йыхви мужчина из пневматического ружья стрелял по сосулькам

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rus.delfi.ee
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Jääpurikad
JääpurikadFoto: Raivo Tasso

В четверг, 10 января, в Йыхви на улице Яама пожилой мужчина из пневматического ружья стрелял по сосулькам, которые свисали с крыши жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал, окна дома остались целыми, сообщает rus.err.ee.

Прибывшие на место полицейские провели с мужчиной беседу, объяснив, кна самом деле надо бороться с сосульками.

Полиция после 19 часов получила сообщение, что на улице Яама пожилой мужчина целится из ружья в окна многоквартирного дома и уже произвел несколько выстрелов, передает пресс-служба Идаской префектуры.

На вызов немедленно выехал отряд быстрого реагирования, а также патрульные полицейские. На месте оказалось, что мужчина стрелял по свисавшим с крыши сосулькам, которые показались ему опасными.

Полицейские провели с мужчиной беседу и рассказали, как на самом деле надо бороться с сосульками. В результате инцидента никто не пострадал, и окна также остались целыми.

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