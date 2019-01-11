В Йыхви мужчина из пневматического ружья стрелял по сосулькам

Прибывшие на место полицейские провели с мужчиной беседу, объяснив, кна самом деле надо бороться с сосульками.

Полиция после 19 часов получила сообщение, что на улице Яама пожилой мужчина целится из ружья в окна многоквартирного дома и уже произвел несколько выстрелов, передает пресс-служба Идаской префектуры.

На вызов немедленно выехал отряд быстрого реагирования, а также патрульные полицейские. На месте оказалось, что мужчина стрелял по свисавшим с крыши сосулькам, которые показались ему опасными.

Полицейские провели с мужчиной беседу и рассказали, как на самом деле надо бороться с сосульками. В результате инцидента никто не пострадал, и окна также остались целыми.