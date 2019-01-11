В Йыхви мужчина из пневматического ружья стрелял по сосулькам

В четверг, 10 января, в Йыхви на улице Яама пожилой мужчина из пневматического ружья стрелял по сосулькам, которые свисали с крыши жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал, окна дома остались целыми, сообщает rus.err.ee.
Прибывшие на место полицейские провели с мужчиной беседу, объяснив, кна самом деле надо бороться с сосульками.
Полиция после 19 часов получила сообщение, что на улице Яама пожилой мужчина целится из ружья в окна многоквартирного дома и уже произвел несколько выстрелов, передает пресс-служба Идаской префектуры.
На вызов немедленно выехал отряд быстрого реагирования, а также патрульные полицейские. На месте оказалось, что мужчина стрелял по свисавшим с крыши сосулькам, которые показались ему опасными.
Полицейские провели с мужчиной беседу и рассказали, как на самом деле надо бороться с сосульками. В результате инцидента никто не пострадал, и окна также остались целыми.