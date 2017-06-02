В июньском забеге в Кадриорге примут участие 46 многодетных семей

3 июня Rimi Eesti Food AS, Эстонский союз многодетных семей и организация Spordiürituste Korraldamise Klubi устроят в Кадриорге июньский благотворительный забег, доход от которого пойдет в детский спортивный фонд Эстонского союза многодетных семей.

”30% от членского взноса каждого участника июньского забега поступят в детский спортивный фонд Эстонского союза многодетных семей”, — передает президент Союза многодетных семей Ааге Ыунап. ”Доход создаваемого фонда пойдет на покрытие расходов на спортивные лагеря или тренировки для детей из больших семей. Благодаря этому, они тоже смогут быть активными и не откладывать занятия спортом из-за нехватки денег”.

”В июньском забеге будут участвововать члены 46 многодетных семей. Одна семья из Ярвамаа приедет в полном составе — на дорожку выйдут отец, мать и шестеро детей. Последний ребенок родился в августе 2016, но он тоже зарегистрирован в стартовом протоколе”, — добавила Ааге Ыунап. ”Ждем на забеге всех, кто любит спорт, хорошую компанию и благотворительность”.

Всего в забеге примут участие 117 членов многодетных семей.

В день мероприятия на стадионе в Кадриорге также будет спортивная программа для детей и концерт, в котором примут участие группа Beyond Beyond и Laura Prits & Ziggy Wild.

В программу июньского забега Rimi входят забег, ходьба и скандинавская ходьба с палками на доступной для всех дистанции на пять километров. Регистрация на забег осуществляется через сайт www.juunijooks.ee. Старт, финиш и организаторский центр расположены на стадионе в Кадриорге, сам маршрут будет пролегать по дорожкам Кадриорга. Все участники июньского забега внесут благотворительный вклад и получат медали.