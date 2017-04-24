В июне в Таллинне состоится очередная "Живая Библиотека"

3 июня с 12:00 до 15:00 на Выру, 11 состоится очередная "Живая Библиотека". Мероприятие призвано ознакомить людей с представителями разнообразных групп, попадающих под разные стереотипы и предубеждения, часто негативные.

В рамках ”Живой Библиотеки” роль "книг" будут исполнять люди, чтобы ознакомить других с представителями разнообразных групп, попадающих под разные стереотипы и предубеждения, часто негативные.

"Надеюсь, что это мероприятие откроет для всех участников много нового, расширит их кругозор и поможет найти общий язык с теми, с кем в обычной жизни они не пересекаются. Регистрируйтесь в роли "книг", приходите в роли "читателей" — будет интересно в любом случае”, — сказала Delfi ораганизатор мероприятия Анна Морозова.

По ее словам, в роли "книг" в этот раз выступят бодимодификатор, феминистка, человек с пищевыми расстройствами, бывший EVS волонтер, модель, представитель секс-меньшинств, мусульманин, слепой и другие.

Информация о мероприятии находится на clubactive.eu/human. Язык мероприятия — английский. Организаторами выступают "Молодежный Клуб Актив" (Youth Club Active) при поддержке Еврокомиссии.

Первая "Живая Бибилотека" прошла в Таллинне 25 февраля. Мероприятие посетило свыше ста человек, включая молодежь из пяти стран, прибывших в Таллинн на проект No Hate Speech, организованный молодежным клубом Youth Club Active совместно с партнерами из Германии при поддержке Еврокомиссии.

Придумали и впервые запустили этот проект в Копенгагене в Дании в 2000 году. С тех пор была основана организация Human Library, представляющая руководство в помощь новым организаторам и распространяющая идею проекта.

Формат мероприятия построен таким образом, что читатели выбирают "книгу" для ”прочтения” (т.е. неформальной беседы) и общаются в течение 20-30 минут. "Книга" неагрессивно делится своей точкой зрения или историей жизни, но имеет право отказаться отвечать на вопросы, которые сочтет обидными или некорректными.