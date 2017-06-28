В июле в Таллинне вновь пройдут Дни Средневековья

С 6 по 9 июля в Таллинне уже в восемнадцатый раз пройдут Дни Средневековья. Целью мероприятий, которые состоятся в Старом городе, является более близкое знакомство жителей и гостей Таллинна с его средневековой историей. Главным организатором Дней Средневековья выступает Эстонский союз народного искусства и рукоделия, культурную программу организует Дом Хопнера.

Как сообщила руководитель Дома Хопнера Анне Вельт, церемония открытия Дней Средневековья и средневекового турнира состоится 6 июля в 18.00 на Ратушной площади. Оттуда процессия отправится к бастиону Малых Морских ворот, где в 19.00 начнется средневековый турнир.

Каждый день с четверга, 6 июля, по воскресенье, 9 июля, на Ратушной площади будут проходить различные выступления (в четверг начало в 13.00, в остальные дни в 12.00). Приедут гости из России (Monplaisir Dance Company), Германии (Poeta Magica) и Венгрии (Bordó Sárkány).

На Ратушной площади каждый день будет открыт средневековый рынок, там же можно будет повстречать трубадуров, придворных музыкантов, бродячих артистов и шутов. На горке рядом с церковью Нигулисте также каждый день все желающие смогут побывать в средневековой деревне, принять участие в различных мастер-классах, посетить занятия в школе для рыцарей и поиграть в средневековые игры.

Во время Дней Средневековья Ратушная аптека будет работать с 10 до 18 часов.

7 июля в 20.00 экскурсию по Старому городу проведет Яак Юске (на эстонском языке), сбор у церкви Нигулисте.

В церкви Св. Екатерины (ул. Вене 14а) состоятся концерты старинной музыки. 7 июля в 19.00 там выступит ансамбль Triskele, а 8 июля в 18.00 пройдет концерт ансамбля Rondellus. Билеты можно приобрести через Piletilevi и на месте.

8 июля в 19.00 Дом Хопнера (Ратушная площадь 18) приглашает на средневековый карнавал. В программе: средневековые танцы, песни, еда и прочие прелести жизни. Вход на карнавал только в средневековой одежде (аренда костюмов по тел. 53648854). Ограниченное количество билетов доступно через Piletilevi.

”Мы проводим Дни Средневековья с 2000 года, за это время сложились определенные традиции, думаю, что и нынешняя программа позволит жителям лучше узнать такой Таллинн, каким он был несколько столетий назад, а это и есть наша цель”, — сказала руководитель Дома Хопнера Анне Вельт.