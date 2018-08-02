В июле популярность EKRE достигла небывалых высот

В июле самой популярной политической силой страны оставалась Партия реформ (29,6%), но наиболее заметного успеха добилась Консервативная народная партия Эстонии (ERKE), рейтинг которой вырос до 21,8%, пишет rus.err.ee со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической фирмой Kantar Emor по заказу Postimees и BNS.

Eesti Päevaleht пишет, что партия надеется получить в Рийгикогу 21 место.

На втором месте по популярности в июле была Центристская партия, которую поддерживали 23,8% опрошенных: это самый высокий рейтинг центристов в текущем году.

Третью строчку в рейтинге партий занимает EKRE, которую в июле поддерживали 21,8% избирателей. Столь высокого уровня поддержки у оппозиционной парламентской партии никогда не было: предыдущий личный рекорд партии пришелся на апрель этого года, когда уровень поддержки EKRE составлял 19,1%.

На четвертом месте по популярности в июле были содцемы, которых поддерживали 12,8% опрошенных, пятую строчку занимала партия Isamaa с поддержкой в 5,3%, шестую - Свободная партия (3%).

По сравнению с июнем популярность центристов и EKRE выросла, у остальных отмеченных партий она снизилась.

Опрос был проведен с 24 по 30 июля. В нем приняли участие 997 граждан Эстонии в возрасте от 18 до 84 лет.