В июле основное внимание СМИ было приковано к центристам

В июле СМИ преимущественно писали о Центристской партии, которую упоминали в общей сложности в 954 статьях, следует из исследования мониторинговой фирмы Meedius, заказанного ERR.ee.

За Центристской партией следовала Партия реформ, которую упоминали в 526 статьях, Союз Отечества и Res Publica (459) и Социал-демократическая партия (342), передает rus.err.ee.

Консервативную народную партию Эстонии упоминали в 272 статьях, а Свободную партию — в 147.

По сравнению с предыдущим месяцем упоминание партий в СМИ сократилось почти на четверть, но было значительно больше, чем в июле прошлого года.

Центристов в основном упоминали в связи с предстоящими выборами в органы местного самоуправления. Имя Эдгара Сависаара фигурировало в 38% статьях с упоминанием Центристской партии.