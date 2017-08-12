12.08.2017, 16:00

В июле основное внимание СМИ было приковано к центристам

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Edgari kohviku avamine
Edgari kohviku avamineFoto: Andres Putting

В июле СМИ преимущественно писали о Центристской партии, которую упоминали в общей сложности в 954 статьях, следует из исследования мониторинговой фирмы Meedius, заказанного ERR.ee.

За Центристской партией следовала Партия реформ, которую упоминали в 526 статьях, Союз Отечества и Res Publica (459) и Социал-демократическая партия (342), передает rus.err.ee.

Консервативную народную партию Эстонии упоминали в 272 статьях, а Свободную партию — в 147.

ТОП

По сравнению с предыдущим месяцем упоминание партий в СМИ сократилось почти на четверть, но было значительно больше, чем в июле прошлого года.

Центристов в основном упоминали в связи с предстоящими выборами в органы местного самоуправления. Имя Эдгара Сависаара фигурировало в 38% статьях с упоминанием Центристской партии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии