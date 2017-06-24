24.06.2017, 18:00

В Иванову ночь на защитников ивы вызвали полицию за "пьянство и дебош". Но они оказались трезвы

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ФОТО DELFI
rus.delfi.ee
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Paju kaitsjad
Paju kaitsjadFoto: Rauno Volmar

Защитники ивы в Хааберсти не отступают. Иванову ночь они также встретили на страже.

В данный момент в лагере остались четыре-пять человек, однако, по их словам, ночью их там было больше: около пары десятков. По словам фотографа Delfi, к объекту охраны в очередной раз была вызвана полиция. Местные жители жаловались, якобы защитники ивы употребляют алкоголь и шумят. Данная информация не подтвердилась. Также и по оценке фотографа защитники были трезвы. Активисты и ранее утверждали, что они вместе решили: алкоголь они не употребляют.

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