В Иванову ночь на защитников ивы вызвали полицию за "пьянство и дебош". Но они оказались трезвы

Защитники ивы в Хааберсти не отступают. Иванову ночь они также встретили на страже.

В данный момент в лагере остались четыре-пять человек, однако, по их словам, ночью их там было больше: около пары десятков. По словам фотографа Delfi, к объекту охраны в очередной раз была вызвана полиция. Местные жители жаловались, якобы защитники ивы употребляют алкоголь и шумят. Данная информация не подтвердилась. Также и по оценке фотографа защитники были трезвы. Активисты и ранее утверждали, что они вместе решили: алкоголь они не употребляют.