20.11.2018, 08:24

В инфраструктуру приграничных районов Эстонии и России инвестируют 34 млн евро. В Ивангороде построят променад

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rus.delfi.ee
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Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetaja
Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetajaFoto: Priit Simson

В рамках ратифицированной накануне программы эстонско-российского приграничного сотрудничества будут вложены существенные средства в реконструкцию различных объектов в приграничных районах двух стран, сообщает rus.err.ee.

Общая сумма инвестиций составит 34,2 млн евро, сообщило во вторник Министерство финансов Эстонии.

В частности, будут реконструированы променады и крепости в Нарве и Ивангороде, сеть малых портов на Чудском озере и погранпереход Лухамаа-Шумилкино.

Кроме того, будут построены очистные сооружения сточных вод в Псковской области и приведен в порядок участок дороги Саатсе-Крупа.

На реализацию этих проектов Европейский фонд регионального развития выделил 16,8 млн евро. Россия со своей стороны вложит 8,4 млн евро, а Эстония — 9 млн евро.

Подписанное в конце 2016 года соглашение о финансировании программы приграничного сотрудничества между Эстонией и Россией на 2014-2020 годы к настоящему моменту ратифицировано обеими сторонами. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 12 ноября 2018 года.

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