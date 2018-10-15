В инфосистеме образовательных учреждений Эстонии обнаружена масштабная утечка данных

Авторы передачи ”Радар” на Kanal 2 выявили масштабную утечку информацию из администрирующей образовательные учреждения Эстонии инфостистемы EKIS. Выяснилось, что на протяжении многих лет документы, содержащие деликатные личные данные сотен детей, находились в публичном доступе.
Среди документов были и акты психиатрических экспертиз душевного здоровья детей, сообщает Kanal 2.
”В этих документах содержится очень деликатная информация относительно семей, психического поведения детей и трагических событий, имевших место в семьях. В худшем случае эти данные могут оказать влияние на кого-то уже во взрослом возрасте”, — сказала руководитель агентства по опорным услугам в сфере образования Innove Неле Лаби.
”Эту ситуацию следует прекратить как можно быстрее и выяснить, как такое вообще могло произойти”, — сказала канцлер права Юлле Мадизе.
”В игру может вступить злонамеренность и преследования. Возможно, этому ребенку будет причинено двойное неудобство, если документы попадут к третьим лицам”, — отметила старший чиновник по защите правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кристель-Лийз Каунисмаа.