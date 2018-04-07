07.04.2018, 18:32

В Иерусалиме ожидают схождение Благодатного огня, в Таллинн огонь прибудет в воскресенье

 (26)
rus.delfi.ee
EST
В Иерусалиме ожидают схождение Благодатного огня, в Таллинн огонь прибудет в воскресенье
AFP PHOTO / GALI TIBBON

Паломники из разных стран пришли в субботу в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы после нескольких часов молитвенного стояния увидеть чудо схождения Благодатного огня.

В Таллинн Благодатный огонь будет доставлен к 16 часам в воскресенье в собор Александра Невского, сообщает rus.err.ee.

Председатель правления НКО "Русский дом" Евгений Томберг доставит уже в 14-й раз Благодатный огонь в Таллинн.

Если в течение 11 лет Томберг в составе делегации российского Фонда Андрея Первозванного летал в Израиль, то в этом году он поедет за огнем в Латвию и получит его в Риге от своих партнеров.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: В Германии в центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей, есть погибшие

07.04.2018
В центре Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. Место происшествия оцепила полиция, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 7 апреля, в Twitter полиция Мюнстера. Полиция также подтвердила, что есть погибшие и раненые, передает DW.
Подробнее

ВИДЕО: Поезд приближается, а безрассудный водитель и не подумал остановиться

07.04.2018
Delfi прислали видео с железнодорожного переезда Хийу в Таллинне, где водитель обгоняет образовавшуюся у шлагбаума очередь и стремглав едет через железнодорожные пути, даже не посмотрев, далеко ли находится поезд.
Подробнее

Труп владельца упавшей с обрыва Пакри машины найден неподалеку

07.04.2018
Утром полиция продолжила поиски пропавшего владельца автомобиля, который в ночь на пятницу упал с обрыва Пакри в Палдиски. Около 9:50 на берегу неподалеку от места инцидента был обнаружен труп мужчины.
Подробнее


”Не выдерживает никакой критики!” Клиентам Piletilevi все еще не вернули деньги за отмененный в 2016 году концерт

07.04.2018
Читатель обратился в редакцию и сообщил, что до сих пор не получил назад деньги за билеты на отмененный концерт Эроса Рамазотти, который должен был состояться в июне 2016 года.
Подробнее


Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100151
139,- €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
103,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100072
109,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052002
139,50 €
83,70 €

В Иерусалиме ожидают схождение Благодатного огня, в Таллинн огонь прибудет в воскресенье

07.04.2018
Паломники из разных стран пришли в субботу в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы после нескольких часов молитвенного стояния увидеть чудо схождения Благодатного огня.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Сумеют ли эстонские юниоры удивить Польшу?

07.04.2018
В ледовом холле "Тондираба" близится к завершению юниорский чемпионат мира по хоккею (дивизион 2А). В заключительном туре сборная Эстонии сыграет с Польшей (начало в 20:00). Прямая трансляция на Delfi TV.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ