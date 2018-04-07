В Иерусалиме ожидают схождение Благодатного огня, в Таллинн огонь прибудет в воскресенье

Паломники из разных стран пришли в субботу в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы после нескольких часов молитвенного стояния увидеть чудо схождения Благодатного огня.

В Таллинн Благодатный огонь будет доставлен к 16 часам в воскресенье в собор Александра Невского, сообщает rus.err.ee.

Председатель правления НКО "Русский дом" Евгений Томберг доставит уже в 14-й раз Благодатный огонь в Таллинн.

Если в течение 11 лет Томберг в составе делегации российского Фонда Андрея Первозванного летал в Израиль, то в этом году он поедет за огнем в Латвию и получит его в Риге от своих партнеров.